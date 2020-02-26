اونلاين | الشوط الثاني - يلا كورة مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ يلا شوت kora live

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موعد مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ بدوري الأبطال

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وتُقام مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ بدوري الأبطال.

وتُذاع مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بث مباشر كورة أونلاين، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، KORA ONLINE بث مباشر بايرن ميونخ ضيفًا على تشيلسي بذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

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