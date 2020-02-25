شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء يستعد بقوة لمواجهة الرائد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 واصل الفريق الأول بنادي الفيحاء تحضيراته للقاء الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجري الفيحاء حصة تدريبية مساء اليوم علي ملعب معالي الشيخ عبد العزيز التويجري بمقر النادي بقيادة المدير الفني خورخي سيماو. Advertisements وبدأ المران بعمليات الأحماء والتمارين اللياقية والتكتيكية تحت إشراف مدرب اللياقة سانتوس دانيل وكما أجري حراس المرمي تمارينهم برفقة مدرب الحراس نونو فيليب. وبعد ذلك أجري اللاعبين مجموعة من التمارين الفنية عبر عدة محطات تدريبية واختتم المدير الفني بمناورة علي كامل مساحة الملعب. ومن جانبه قرر خورخي سيماو إغلاق تدريبات الفريق يومي الأربعاء والخميس والتي سوف تسبق مواجهة الفريق أمام الرائد يوم الجمعة القادمة.

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