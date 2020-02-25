شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو علي رأس قائمة اليوفي لمواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا. والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه التي ستخوض المواجهة المرتقبة مع نادي ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غد الأربعاء.

وفيما يلي قائمة اليوفي لمواجهة ليون: Advertisements حراسة المرمي: تشيزني - بوفون - بينسوجليو. خط الدفاع: دي تشيليو - كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - بونوتشي. خط الوسط: رابيو - ماتويدي - رامسي - خضيرة - بيانيتش - بينتاتكور. خط الهجوم: رونالدو - دوجلاس كوستا - هيجواين - ديبالا - كوادرادو - بيرنارديسكي.

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