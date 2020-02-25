مانشستر يونايتد يجري مفاوضات جادة لضم نجم أستون فيلا.

الثلاثاء 25 فبراير 2020

كشف موقع مانشستر إفينينج نيوز البريطاني أن نادي الشياطين الحمر دخل في مفاوضات جادة مع نادي أستون فيلا للحصول علي خدمات جاك جريليش لاعب خط وسط الفريق، وأن إدارة النادي ترغب في وضع الرتوش النهائية لهذه الصفقة خلال هذا الشهر قبل إتمام التعاقد في الصيف المقبل.

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ويطمح اللاعب صاحب 24 عامًا لرحيل عن ناديه بعد ظهوره بمستوي متميز مع الفريق طوال الموسم الجاري ،وممكن أن ينضم لقائمة منتخب الأسود الثلاثة في يورو 2020.

وأكد الموقع الإنجليزي أن مانشستر يونايتد يرغب في التوصل لإتفاق مع أستون فيلا، خوفًا من إرتفاع القيمة التسويقية للاعب إذا ظهر بمستوي طيب في يورو 2020 حيث تبلغ قيمته السوقية حوالي 80 مليون جنية إسترليني، ويملك شرطاً جزائياً في عقده 45 مليون جنية إسترليني.

وأشارت تقارير إنجليزية أن النرويجي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إتفق مع إدارة النادي علي رصد 160 مليون جنية إسترليني في الصيف من أجل التعاقد مع كل من جريليش وجيمس ماديسون لتدعيم خط هجوم الفريق للمنافسة علي البطولات الموسم المقبل.