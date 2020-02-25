اجويرو​ يكشف عن سلاح السيتي لعبور ريال مدريد

الثلاثاء 25 فبراير 2020

حدد الأرجنتيني الدولي سرجيو ​اجويرو​ مهاجم مانشستر سيتي السلاح لفريقه لتجاوز ​ريال مدريد​، وذلك عندما يلتقي الفريقان في ذهاب دور الـ 16 من ​دوري الابطال​.



وقال الأرجنتيني لموقع النادي:" أعتقد أن هذه الأعوام قدمت لنا خبرة، شارك ​السيتي​ في البطولة لاول مرة في 2011، لكننا الآن أحد المنافسين".

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واضاف:" في كل موسم اكتسبنا المزيد من الخبرة وتعلمنا أمورا جديدة".

وتابع:" بالطبع سأكون سعيدا بالفوز هذا الموسم، وهذا ما سنعمل على تحقيقه، لكنه سيكون صعبا".

يذكر ان السيتي سيخوض المواجهة الخامسة في دوري الابطال امام ريال مدريد، حيث نجح النادي الملكي في اقصاء السيتيزن عام 2016 من الدور نصف النهائي للبطولة.