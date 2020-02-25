الأتحاد الآسيوي يوضح حقيقة إلغاء دوري أبطال أسيا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

نفي الأتحاد الآسيوي لكرة القدم فكرة إلغاء أو تأجيل بطولة دوري أبطال أسيا 2020 لأجل غير مسمي ، بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وأكد الأتحاد إستمرارية البطولة مع التمسك بالتأجيل الجزئي لبعض المباريات بناء علي القرارات الخاصة بالدول المشاركة.

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وظهرت في الساعات الماضية تقارير صحفية تشير إلي أنه قد يتم تأجيل بطولة دوري أبطال أسيا 2020 أو إلغاؤها بسبب تفشي وباء كورونا في عدد من الدول الآسيوية ورفض البعض إستضافة الفرق الأخري.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياض السعودية ، إن مباريات دول شرق أسيا ( الصين و كوريا و إيران) متوفقة بسبب تفشي الفيروس وإذا ما حدث وألغيت البطولة في نسختها الحالية فإن ممثل القارة في بطولة كأس العالم للأندية سيكون هو نفسه الهلال بطل نسخة 2019.

وكانت دولتا الكويت والبحرين قد اعتذرتا عن إستضافة الفرق الأيرانية التي ستلعب في بطولة الأندية الآسيوية.

وتواجة البطولة الآسيوية تحديات كبيرة بسبب إنتشار كورونا في الدول الآسيوية، حيث تم تأجيل إجتماع المكتب التنفيذي للأتحاد الآسيوي بسبب تعذر وصول أعضاء المكتب إلي البحرين بعد تشديد إجراءات السفر حول العالم بسبب إجتياح كورونا.