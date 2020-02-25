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شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا.. يتمني صعود نابولي علي حساب برشلونة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
صرح الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا إلى وسائل الإعلام الإيطالية عن أمنيته بصعود نابولي علي حساب برشلونة، وبعث بعض الكلمات الطيبة إلي ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة. وكان مارادونا قد تحدث اليوم لصحيفة "إل ماتينو"، قبل القمة المرتقبه مساء اليوم بين نابولي وبرشلونة، وذلك ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.
وتحدث مارادونا عن ليونيل ميسي : “هو لاعب ذو موهبة هائلة، فتى جيد جداً، يجب عليه أن يواصل مسيرته وحياته مع التأكيد أنه أفضل لاعب كرة قدم في هذا اليوم، لكني آمل ألا يلعب مباراة رائعة ضد نابولي”.
وتابع : “نابولي يعيش موقف صعب، ولكن مع وصول جاتوزو فقد أصبح الفريق بحالة أفضل، المباراة ضد برشلونة ستكون صعبة ولكن آمل أن يفاجئنا نابولي ويُفرح جمهوره”.
وتحدث عن نادي برشلونة وقائلًا : “أنا ممتن له ، برشلونة فتح أبواب أوروبا لي ولكني كتبت قصتي باللون الأزرق ، قلبي مع نابولي ، لقد أعطيت كل شيء لنابولي وقد أعطاني كل شيء وأظهر عاطفته”.
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