شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي بالقوة الضاربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى عند الساعة العاشرة من مساء اليوم على أرض معلب استاد «ملعب سانتياجو برنابيو»، فى مباراة ذهاب ضمن منافسات دور الستة عشر من دورى أبطال أوروبا.

يحاول زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، استغلال عاملى الأرض والجمهور لحسم اللقاء بنسبة كبيرة ومنح لاعبيه ارتياحية كبيرة خلال لقاء العودة أمام الفريق السماوى فى نفس الدور والذى سيحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية.

أكد المدرب الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا. وقال جوارديولا: «لقد فشلنا فى تسجيل أربع ركلات جزاء على التوالى، ربما سنسجل فقط عندما نحتاج لتحقيق الفوز بأحد الأشياء، حراس المرمى يمنعونها ببراعة كبيرة لكننا سنسجل الركلة القادمة».

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واتفق النجم البلجيكى، كيفين دى بروين، لاعب فريق مانشستر سيتى مع مدربه الإسبانى بيب جوارديولا، على صعوبة مواجهة ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا. وقال النجم البلجيكى كيفين، سنواجه ريال مدريد الذين فازوا بدورى أبطال أوروبا أمام الجميع، لكننا سندخل المباراة بهدف أن نلعب بطريقتنا الهجومية لنضعهم تحت الضغط ولنحصل على الفوز لو استطعنا.

ومن جانبه قال إيسكو لاعب ريال مدريد: إن التركيز الشديد داخل المستطيل الأخضر وعدم ارتكاب أخطاء فنية، سيمنحنا الفوز المريح الذى يساعدنا بشكل كبير على التأهل لدور الثمانية.

وأضاف: يجب أن نكون فى تركيزنا، لأننا لدينا الكفاءة، ونلعب فى معقلنا البرنابيو، وهو أمر مهم للغاية، وأعتقد أن الفريق واثق من القيام بالأشياء بشكل صحيح، وستكون مباراة رائعة.

ومن المتوقع أن يدخل الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للنادى الملكى اللقاء بتشكيل يتكون من: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وخط الدفاع: دانى كافارخال- رافائيل فاران- سيرجو راموس- فيرلاند ميندى، وخط الوسط: لوكا مودريتش- فيدى فالفيردىي- كاسيميرو- تونى كروس، وخط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيما.

وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يلعب الإسبانى بيب جوارديولا مدرب السيتى بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: إديرسون مورايس، خط الدفاع: كايل والكر- فرناندينهو لويس روزا- ايميريك لابورت- أوليكساندر زينشينكو، خط الوسط: كيفين دى بروين- رودريجو هيرنانديز- إلكاى جوندوجان، خط الهجوم: رياض محرز- سيرجو أجويرو- برناردو سيلفا.