شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحمل آمال يوفنتوس في معركة ليون الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق ليون الفرنسى نظيره يوفنتوس الإيطالى عند الساعة العاشرة من مساء اليوم على أرض ملعب استاد «جروباما ستايديوم» في لقاء ذهاب دور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا.

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يسعى الفريق الفرنسى لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره خاصة أنه يواجه بطل الكرة الإيطالية خلال المواسم الماضية، ويلعب ليون على الضغط العالى المبكر على رفقاء كريستيانو رونالدو في محاولة منهم لتسجيل هدفا مبكر وإرباك حسابات «السيدة العجوز». وفى المعسكر الإيطالى، يحاول فريق يوفنتوس حسم اللقاء مستغلا خبرة لاعبيه ومدربه الحالى، وعلى رأسهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذي اعترف المدير الفنى لفريق ليون الفرنسى أنه لن يستطيع إيقافه إلا في حاولة واحدة فقط، وهو ألا يدخل اللاعب البرتغالى فرنسا مع فريقه.

ويفقد يوفنتوس عددا من النجوم خلال مواجهة ليون للإصابة على رأسهم هيجواين، دوجلاس كوستا، ديميرال، بالإضافة إلى بيانيتش الذي يعانى من الإجهاد العضلى.

ويخوض سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، هذا اللقاء بطريقته المألوفة 4-3-3، وبتشكيلة مكونة من بتشيزنى في حراسة المرمى، ودفاعا، دانيلو، دى ليخت، كيلينى وأليكس ساندرو، وخط الوسط من بينتانكور وبيانيتش وماتويدى، وخط الهجوم كوادرادو، ديبالا ورونالدو. توجد الكثير من الغيابات في صفوف ليون قبل اللقاء المرتقب ضد يوفنتوس، بعد انتهاء موسم الثنائى أديلادى وديباى بسبب الرباط الصليبى، وكذلك تعرض دوبوا، كونيه لإصابات مختلفة. من المتوقع أن يخوض رودى جارسيا، المدير الفنى لفريق ليون الفرنسى، بطريقته المألوفة 4/3/3 ويتشكيل مكون من لوبيز في حراسة المرمى، ودفاعا، تيتى، مارسيلو، أندرسين وماركال، وفى خط الوسط تياجو مينديش وأمامه برونو جيمارايش وحسام عوار، وفى خط الهجوم بيرتراند تراورى، ماكسويل كورنيه وموسى ديمبيلى.