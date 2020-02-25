شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «طيارة» تدفع العشري لتخفيف الأحمال للمصري قبل مواجهة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الكروى الأول بالنادي المصري، بقيادة طارق العشرى، تدريباته، استعدادًا لمباراته مع فريق نهضة بركان المغربى، والمقرر إقامتها في الأحد المقبل بالسويس، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهد المران الأخير تركيزا كبيرا من طارق العشرى على النواحى الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق نهضة بركان، وظهر الحماس من جانب جميع اللاعبين الذين تنافسوا على إثبات وجودهم، سعيا منهم للدخول في القائمة الأساسية لخوض اللقاء، كما واصل العشرى جلساته التحفيزية للاعبين لإخراجهم من حالة الإحباط التي أصابتهم مؤخرا بسبب تراجع النتائج وتوديع الفريق كأس مصر.

وقرر المدير الفنى تخفيف الحمل التدريبى خوفا من الإصابات، خصوصا بعد تأكد غياب مصطفى طيارة، ظهير أيمن الفريق، عن تدريبات الفريق لأسبوعين، وذلك بعد وضع قدمه في الجبس، الأثنين، إثر إصابته بقطع جزئى في الوتر الخاص لعضلة الشظية خلال مران الفريق بمعسكره المغلق بالإسماعيلية.