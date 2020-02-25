شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشكو من تأخر إرسال جدول مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول بالإسماعيلى، خوض الفريق مباراة ثالثة، بعد اتفاقه مع ناديى أسوان والإنتاج الحربى على مواجهتهما وديًا الجمعة والإثنين المقبلين. ويرغب «جوميز» فى تعويد اللاعبين على ضغط المباريات للحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز جميع اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربى، المقررة 16 مارس المقبل، فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز.

وشكا الجهاز الفنى من تأخر اتحاد الكرة فى تحديد مواعيد مباريات الدور الثانى للدورى، وطول فترة الراحة بين الدورين الأول والثانى للبطولة، الأمر الذى يؤثر سلبًا على حالة اللاعبين. وقال صبرى المنياوى، مدير الكرة بالفريق، إن ما يحدث فى المسابقة يضر بجميع الفرق، خاصة أن فترة الراحة طويلة، وبرامج الإعداد تتأثر، ونضطر إلى تنويع التدريبات لحين وضوح الرؤية وتثبيت المواعيد بشكل رسمى.