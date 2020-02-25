شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى «الجبلاية» بسبب «قمة الأزمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الارتباك داخل أروقة اتحاد الكرة، والذى تديره اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، وذلك بسبب ما حدث فى مباراة القمه، بين الأهلى والزمالك، والتى انسحب خلالها الأخير من المواجهة ولم يحضر لاستاد القاهرة، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث دعا عمرو الجناينى أعضاء اللجنة الخماسية وحسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات، ووليد العطار، المدير التنفذيذ للجبلاية لبحث ملابسات الأزمة التى شهدتها المباراة.

ومن المنتظر أن تعقد اللجن الخماسية اجتماعها الطارئ، ولكن عقب الحصول على كافة المستندات التى تثبت تعمد عدم ذهاب حافلة فريق الزمالك لملعب المباراة، وذلك من خلال التقارير الأمنية المصورة، والتى أكدت أنها نجحت فى تفريغ الزحمة خلال طريقها للاستاد وأيضا تقرير لجنة المسابقات، والحكم الدولى السابق محمد فاروق، والذى كان يتولى مهمة مراقبة المباراة، وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد فضل عضو اللجنة يقود حملة من أجل توقيع أقصى العقوبة على نادى الزمالك.

ووفقاً لمصدر بارز داخل الجبلاية «رفض ذكر اسمه» أكد أن اللائحة ستطبق على الزمالك لأن كل المؤشرات تؤكد أن الفريق تعمد عدم الذهاب لملعب المباراة بحجة سوء الأحوال الجوية، بالرغم من تأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة، بالإضافه لـ20 دقيقة أخرى ولم تأت حافلة الزمالك.

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وأكد أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها حافلة الأهلى وأيضا طاقم التحكيم الليتوانى، إلا أنهم وصلوا لملعب المباراة قبل ساعة على الأكثر من انطلاقها فى موعدها المبدئى والذى كان فى السابعه والنصف مساء.

وكشف أنه وفقا للائحه فإنه سيتم خصم 6 نقاط من رصيد فريق الزمالك فى جدول الدورى، بالإضافة لثلاث نقاط المباراة نفسها، لأنه سيتم اعتماد فوز الأهلى على الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، وتحقيقه للفوز الـ16 على التوالى فى بطولة الدورى الممتاز.

كما سيتم تطبيق غرامة مالية لم تحدد حتى الآن، لأنه سيأخذ فى الإعتبار الخسائر المالية التى تكبدتها الشركة الراعية لبطولة الدورى نظير عدم إقامة المباراة بسبب تعنت الزمالك، وأوضح أن اتحاد الكرة لم يتلق أى مخاطبات رسمية من الزمالك تفيد برغبته فى الانسحاب من الدورى أو حتى مباراة القمة، لافتا إلى أن الجميع توقع أن الفريق قادم لمواجهة الأهلى كما أشارت الأخبار الواردة من الزمالك بأنه تم تكوين فريق من قطاعات الناشئين بالنادى.

ولكن ما حدث من سائق حافلة الزمالك بتعمده إهدار الوقت، ووقوفه بشكل متكرر من أجل شراء المياه أو بعض المأكولات ثم أخيرا وقف بجوار أحد المساجد المؤدية لطريق الأستاد لأداء صلاة العشاء، وأوضح كل هذه الأمور موضحة فى تقارير مرئية وواضحة للجميع ولهذا فإنه لن يكون هناك أى تهاون فى تطبيق العقوبة سواء المالية أو التأديبية لفرض السيطرة على بطولة الدورى منعا لتكرار الأمر مرة أخرى من أى ناد. وبسؤاله عن تأكيدات رئيس الزمالك بأنه لن يتم خصم أى نقاط من فريقه قال «مستحيل فكافة الأدلة تثبت أن الزمالك تعمد عدم الذهاب للاستاد، كما أن الأعذار التى خرجت من القلعة البيضاء غير منطقية وأن المخطئ لابد أن يحصل على جزائه، وبالرغم من عدم صدور قرار بشكل رسمى إلا أنه لم يؤخذ فى الاعتبار الأسباب التى شرحها مسؤولو الزمالك.