شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض العقوبات ويستعد للشكوى لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، ملفًا كاملًا عن أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى، والتى كان مقررًا إقامتها مساء أمس الأول الإثنين، على ملعب استاد القاهرة، والمؤجَّلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام، والتى شهدت تأخر حافلة الزمالك فى الوصول إلى ملعب المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، ما ترتب عليه تأجيل موعد المباراة لمدة ساعة كاملة، بالإضافة إلى 20 دقيقة، حتى أطلق الحَكَم الليتوانى صافرة نهاية المباراة، معلنًا انسحاب نادى الزمالك، وفوز الأهلى بالمباراة.

وتضمن الملف جميع المستندات التى تؤيد موقف الزمالك فى الأزمة التى شغلت الرأى العام، والمتمثلة فى الآتى:

1- تسجيل بالفيديو لتحركات أتوبيس الفريق من أمام النادى قبل المباراة بـ3 ساعات، والتأكيد على أن سوء الأحوال الجوية والزحام المرورى هما ما تسببا فى عدم وصول حافلة الفريق إلى ملعب استاد القاهرة، واستشهد الزمالك بسير حافلة فريق الأهلى بالسير عكس الاتجاه لمحاولة الوصول إلى الملعب، وعلى الرغم من ذلك وصلت فى وقت متأخر عن موعدها.

2- ضم الملف تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ليلة المباراة، على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وهو ما يدعم موقف الزمالك فى الأزمة من أن سوء الأحوال الجوية والحالة المرورية السيئة هما السبب فى التأخير.

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3- ضم الملف واقعة تأجيل 3 مباريات فى القاهرة، ضمن منافسات القسم الثانى، بسبب الظروف القهرية وسوء الأحوال الجوية والزحام المرورى، ومَن اتخذ قرار التأجيل هو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، وهم الأشخاص أنفسهم الذين صمموا على إقامة المباراة، على الرغم من إلغائهم 3 مباريات فى اليوم نفسه، فلماذا لم يقوموا بتأجيل هذه المباراة أيضًا؟!.

4- استشهد مجلس الزمالك فى الملف بتغيير موعد المباراة وتأجيلها أكثر من ساعة بسبب تأخر الفريقين وطاقم التحكيم بسبب سوء الأحوال الجوية والحالة المرورية السيئة، وليس لتأخر الزمالك وحده.

من جانبه، قال «مرتضى»: «طلبنا تأجيل مباراة القمة فى الدورى منذ فترة طويلة بسبب خوفى على أولادنا فى الأهلى والزمالك قبل دورى أبطال إفريقيا، لكن اتحاد الكرة أصر على رفضه، وكانت الأجواء مشحونة للغاية بعد أحداث مباراة السوبر، وقمت بإنهاء فتنة كبيرة كانت ستحدث بين اللاعبين المتربصين لبعضهم فى الأهلى والزمالك، وطلبت من وزير الشباب والرياضة عقد جلسة معهم من أجل تهدئة الأمور».

وأضاف: «لا أعرف سبب هذه الحرب عبر وسائل الإعلام من بعض مَن ينتمون إلى القلعة الحمراء، الأهلى انسحب 5 مرات من قبل أمام الزمالك، إنها مجرد مباراة فى الدورى، وتم تأجيل انطلاق اللقاء لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، أنتم مَن أسأتم للنادى الأهلى وجعلتموه أضحوكة مصر، كان من المفترض أن يقوم عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، بتأجيل المباراة بعد هطول الأمطار بغزارة، خاصة أن (الجناينى) ألغى 3 مباريات فى دورى الدرجة الثانية».

وواصل: «لم يتمكن الفريق من الوصول إلى استاد القاهرة، لم أهرب، وكنت أفضل خوض اللقاء لأن معنويات الزمالك مرتفعة، واللاعبين الذين تعرضوا للإيقاف فى الزمالك احتياطيون، عكس الأهلى الذى مَن تم إيقافهم فيه هم لاعبون أساسيون.