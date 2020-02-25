شكرا لقرائتكم خبر عن «الميدانى» يحل أزمة وسط الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على تجربة عمر الميدانى فى أكثر من مركز، مستغلًا قدرة اللاعبين على الاستجابة فى أى مركز يحدده المدير الفنى.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الفريق، فإن الاتجاه الأقرب هو تثبيت اللاعب فى مركز لاعب الوسط المدافع لحل أزمة النقص التى يعانى منها الفريق فى هذا المركز، فيما حرص المدير الفنى على منح البدلاء الفرصة خلال المباراة الودية أمام سموحة، الثلاثاء، لتجهيز العناصر المميزة للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.

وتقرر منح اللاعبين راحة سلبية، اليوم الأربعاء، على أن يعود الفريق إلى استئناف التدريبات، غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى بداية الدور الثانى.