شكرا لقرائتكم خبر عن «الميدانى» يحل أزمة وسط الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على تجربة عمر الميدانى فى أكثر من مركز، مستغلًا قدرة اللاعبين على الاستجابة فى أى مركز يحدده المدير الفنى.
ووفقًا للمعلومات الواردة من الفريق، فإن الاتجاه الأقرب هو تثبيت اللاعب فى مركز لاعب الوسط المدافع لحل أزمة النقص التى يعانى منها الفريق فى هذا المركز، فيما حرص المدير الفنى على منح البدلاء الفرصة خلال المباراة الودية أمام سموحة، الثلاثاء، لتجهيز العناصر المميزة للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.
وتقرر منح اللاعبين راحة سلبية، اليوم الأربعاء، على أن يعود الفريق إلى استئناف التدريبات، غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى بداية الدور الثانى.
كانت هذه تفاصيل خبر «الميدانى» يحل أزمة وسط الاتحاد السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.