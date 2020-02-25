شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقترب من عرش هدافى «البريميرليج».. و360 دقيقة تفصل ليفربول عن حسم لقب الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على الفوز المثير على وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، مساء الأثنين، على أرض ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، ليرفع الريدز رصيده إلى 79 نقطة، بعيدا عن وصيفه مانشستر سيتى بفارق 22 نقطة.

وقالت الصحف الإنجليزية إن ليفربول اقترب من حسم لقب البريميرليج، الذى غاب عن دولاب بطولاته ما يقرب من 30 عاما، ويتبقى له 4 مباريات بما يساوى 360 دقيقة فى حال فوزه بها سيكون بطلا للنسخة الحالية من الدورى الإنجليزى.

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واقترب محمد صلاح من عرش الهدافين للدورى الإنجليزى بعد تسجيله فى لقاء وست هام يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 15 هدفا بفارق هدفين عن جيمى فاردى، لاعب ليستر سيتى، المتصدر للهدافين برصيد 17 هدفا.

وعادل صلاح رقم الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم الريدز السابق فى البريميرليج، وبرشلونة الإسبانى الحالى بتسجيله 69 هدفا خلال 98 مباراة، بينما وصل سواريز لهذا العدد بعد 110 مباريات.

تقدم جينى فينالدوم بالهدف الأول لليفربول فى الدقيقة 9، ثم سرعان ما نجح الضيوف فى إدراك التعادل عن طريق المدافع عيسى ديوب فى الدقيقة 12، قبل أن يتقدم البديل بابلو فورنالس لصالح ويست هام فى الدقيقة 54. وبعد تأخر الريدز فى النتيجة، اندفع لاعبو ليفربول إلى الأمام، ليسفر الضغط الهجومى عن هدف التعادل بتوقيع محمد صلاح فى الدقيقة 68، ثم حسم ساديو مانى نتيجة المباراة لصالح أبناء يورجن كلوب بالهدف الثالث فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة، يحافظ ليفربول على موقعه فى صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، ليخطو خطوة أخرى نحو تحقيق لقب الدورى الإنجليزى الممتاز.