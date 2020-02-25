شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ ميسي في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 تمكن النجم الارجنتيني لنادي ​برشلونة​ الاسباني ​ليونيل ميسي​ من تحقيق إنجاز مهم، وذلك خلال مشاركته في المباراة التي تجمع الفريق الكتالوني امام نظيره ​نابولي​ الإيطالي على ملعب سان باولو، ضمن جولة الذهاب من الدور ثمن النهائي من بطولة ​دوري ابطال اوروبا​ لكرة القدم.

وسجل البرغوت الارجنتيني حضوره رقم 141 في دوري الأبطال، ليعادل رقم أسطورة مانشستر يونايتد الإنكليزي، ريان غيغز كخامس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المسابقة الأوروبية العريقة. يُذكر أن فريق برشلونة يفتقد لخدمات كل من ديمبيلي ولويس سواريز في هذا اللقاء.

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