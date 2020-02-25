شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لبرشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 واصل كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، الاعتماد على 4 لاعبين في خط الوسط، خلال مواجهة نابولي.

في المقابل، دفع جينارو جاتوزو مدرب نابولي بالثلاثي الهجومي الناري خوسيه ماريا كاييخون، ودريس ميرتنز، ولورنزو إنسييني. تشكيل برشلونة: حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال Advertisements الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان دكة بدلاء برشلونة: نيتو – كليمنت لونجليه – رونالد أراوخو – سيرخيو أكييمي – أرتور ميلو – ريكي بويج – أنسو فاتي تشكيل نابولي: حراسة المرمى: دافيد أوسبينا الدفاع: جيوفاني دي لورنزو – كوستاس مانولاس – نيكولا ماكسيموفيتش – ماريو روي الوسط: فابيان رويز – دييجو ديمه – بيوتر زيلينسكي الهجوم: خوسيه ماريا كاييخون – دريس ميرتنز – لورنزو إنسييني دكة البدلاء: أليكس ميريت – سيباستيانو لوبيرتو – السيد هيساي – آلان – إليف إلماس – ماتيو بوليتانو – أركاديوش ميليك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ناري لبرشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.