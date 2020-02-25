- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان: جوارديولا هو الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
كشف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أنه تعلم الكثير من نظيره بيب جوارديولا، وأكد من جديد اعتقاده بأن مدرب مانشستر سيتي هو الأفضل في العالم.
وقال زيدان: "لقد أثبت ذلك دائمًا. أولاً مع برشلونة، ثم مع ميونيخ، والآن مع مانشستر سيتي. هذا رأيي. يمكن لبعض الناس أن يفكروا في أن المدربين الآخرين أفضل، لكن بالنسبة لي، إنه الأفضل".
وأضاف: "من الواضح أننا نستلهم مما فعله. هذا يحفزنا أكثر. لسنا خائفين من اللعب ضد جوارديولا أو فرقه. ذكرت من قبل أنني أمضيت بضعة أيام معه عندما كان في بايرن، أتحدث عن التدريب، وكيفية إدارة الفريق، وكان صادقا للغاية، منفتح جدا، وتعلمت الكثير من الحديث معه".
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان: جوارديولا هو الأفضل في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.