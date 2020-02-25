زيدان: جوارديولا هو الأفضل في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

كشف مدرب ​ريال مدريد​ زين الدين ​زيدان​ أنه تعلم الكثير من نظيره بيب ​جوارديولا​، وأكد من جديد اعتقاده بأن مدرب ​مانشستر سيتي​ هو الأفضل في العالم.



وقال زيدان: "لقد أثبت ذلك دائمًا. أولاً مع برشلونة، ثم مع ميونيخ، والآن مع مانشستر سيتي. هذا رأيي. يمكن لبعض الناس أن يفكروا في أن المدربين الآخرين أفضل، لكن بالنسبة لي، إنه الأفضل".

وأضاف: "من الواضح أننا نستلهم مما فعله. هذا يحفزنا أكثر. لسنا خائفين من اللعب ضد جوارديولا أو فرقه. ذكرت من قبل أنني أمضيت بضعة أيام معه عندما كان في بايرن، أتحدث عن التدريب، وكيفية إدارة الفريق، وكان صادقا للغاية، منفتح جدا، وتعلمت الكثير من الحديث معه".