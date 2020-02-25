هددته بـ’’هاجر بلكونة‘‘ وهاجمته بألفاظ خارجة.. قصة هجوم زوجة جمال حمزة على مرتضى منصور.. وكواليس تراجعها واعتذارها.. ورد فعل رئيس الزمالك

كتب: ضياء السقا

تصدرت رشا بدر، زوجة لاعب الزمالك السابق، جمال حمزة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد هجومها على مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضا، بألفاظ خارجة، بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة، بحجة تعطل أتوبيس اللاعبين وسوء الأحوال الجوية.

بداية القصة

بعد ساعات قليلة من أزمة القمة، نشرت رشا فيديو "لايف"، تعدت مدته 18 دقيقة، عبر حسابها بالفيس بوك، وكانت في حالة انفعال شديدة، ووجهت سيلا من الشتائم والألفاظ الخارجة، في إطار هجومها على مرتضى منصور.

ووجهت زوجة المهاجم السابق رسالة إلى مرتضى منصور، وقالت: “اتق الله فينا .. ليه بتشمت الأهلاوية فينا وتخليهم يحفلوا علينا.. وليه تكسر فرحتنا"، مؤكدة أنها كانت تحبه وتقدره وتتصدى لأي شخص يهاجمه.

ووصفت انسحاب الزمالك أمام الأهلي بـ "السيرك والمسخرة"، معربة عن استياءها من هجوم مرتضى منصور على دولة الإمارات وعلى مسئولي قناة أبو ظبي الإماراتية وعلى رأسهم يعقوب السعدي رئيس القناة.

وأكدت أن زوجها نجم الزمالك السابق دائمًا ما يدافع عن رئيس الزمالك دون أن يطمع في أي منصب أو مكسب مادي، مشيرة إلى أن المقربين من رئيس القلعة البيضاء هم من يسربون عقود اللاعبين وأخبار النادي وأنهم لا يحبونه.

وأضافت أن عدم خوض الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي وضع رموز القلعة البيضاء في موقف محرج بسبب انسحاب الفريق وعدم ذهابه لاستاد القاهرة الدولي.

وأكدت أنها سترد على كل من يتجاوز في حق زوجها سواء كان رئيس الزمالك أو غيره، وهددت مرتضى منصور قائلة: "أنا عارفه قصة هاجر بلكونة"، دون أن توضح أي تفاصيل.

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رشا تتراجع وتحذف الفيديو وتعتذر

وبعد ساعات قليلة، من انتشار الفيديو، المثير للجدل، حذفت رشا المقطع الذي هاجمت فيه رئيس نادي الزمالك، من على صفحتها، ونشرت "بوست جديد" تهاجم فيه من اتهموها بأنها تراجعت عن رأيها.

بعد ذلك، خرجت زوجة اللاعب الدولي، في فيديو "لايف" جديد عبر فيس بوك، لتتراجع عما قالته، مؤكدة أنها تعاتب رئيس نادي الزمالك فقط من باب أنها ابنته، فهي تحبه وتحترمه بشدة، وكانت تعاتبه عما يحدث في النادي، وأكدت حبها وعشقها له.

وأكملت: "أنا واحدة متضايقة، من جمهور الزمالك اللي محروق، على حبي ليك، لما بشوفك في النادي بوطي وشي في الأرض، لحسن تكون مضايق من حاجة، ولا تتعصب لما أقولك أنا مرات جمال حمزة".

وأضافت عن رئيس الزمالك: "هو أبويا وأنا بنت عاقة غلطت فيه، إحنا واخدين بطولتين الحمدلله، والمفروض بعد الفرحة دي حتى لو خسرنا مش مهم، بس نروح الماتش، اوعوا تفتكروا إني هقبل غلط فيه، اللي هيغلط فيه هدوس على وشه".

وأكملت حديثها: "جوزي جري من الراديو للقناة اللي مش ماضي عقد فيها، يعني هو بيحب النادي، أنا فاض بيا، جوزي في الراديو ومخنوقة، وأنا مجنونة بالزمالك، هتكلم مع مين طيب"، وأضافت: "كل اللي في التليفزيون عمالين يهاجموا الكل، ويقولوا كلام وحش لا مش هسمح لحد يهاجم".

ثم انتقدت زوجة حمزة، جمهور الأهلي الذي أعاد نشر الفيديو أكثر من مرة، وقالت إنها حذفت الفيديو بسبب ردود الفعل السيئة عليه من وجهة نظرها: "إحنا زمالكاوية في بعض، وبنعاتب بعض، انتوا مالكوا".

رد فعل غاضب من منصور

على الجانب الأخر، أشارت تقارير إعلامية إلى أن مرتضى منصور، أبدى غضبه بعدما علم بفيديو الهجوم عليه، وهدد أنه سيتقدم بلاغ ضد زوجة جمال حمزة، بالإضافة إلى منع زوجها من تولي أي منصب داخل النادي.

وفي سياق متصل، تدخل وسطاء، لحل الأزمة بعد اعتذار رشا بدر.