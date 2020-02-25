شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطل الجمهورية فى بطولة الترامبولين للناشئين بـ30 ميدالية ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد نادى الزمالك 30 ميدالية ذهبية فى بطولة الجمهورية لجمباز الترامبولين لعام 2019- 2020 تحت سن 10 سنوات، والتى أقيمت داخل نادى الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، ليحصل بذلك على المركز الأول لبطولة الجمهورية لهذا العام، حيث حصل اللاعبون الثلاثون على الميداليات الذهبية من أصل العدد.

وبذلك يعتبر الزمالك النادى الوحيد الذى حصد الميداليات الذهبية بكامل لاعبيه متفوقا على العديد من الأندية مثل الصيد والقاهرة والجزيرة وغيرها من الأندية الرياضية، حيث حصل فريق الأولاد على 10 ميدليات ذهبية؛ فى المقابل حصل فريق البنات على 20 ميدالية ذهبية، من أصل 30 لاعبا ولاعبة.

وتمكن الجهاز الفنى من تحقيق هذا الإنجاز خلال عدة أشهر فقط من تدشين صالة الجمباز بقيادة رئيس الجهاز الفنى أبو العلا محمد إبراهيم، حيث تولى تدريب قطاع الأولاد إسلام أبو العلا المدرب العام، فيما تولى تدريب قطاع البنات بالنادى أحمد أبو العلا المدرب العام، بالإضافة إلى مدحت عبد القادر المدير الإدارى للجهاز بالتعاون مع الخبيرة الروسية أولسيا، بمشاركة المدربين يوسف عاطف وعمر زايد وملك حمزة ومحمد عماد وسيف هانى كريم وحازم عمرو ومحمد عبد العظيم، وطبيبة العلاج الطبيعى شيماء محمد.

وتم تسليم الميداليات بحضور المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادى الزمالك، والمهندس جاسر أحمد رئيس اللجنة الفنية لجمباز الترامبولين بالاتحاد المصرى للجمباز.