شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يستكشف نهضة بركان المغربي في محاضرة الـ90 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق العشري المدير الفني للمصري محاضرة فنية للاعبيه بقاعة الاجتماعات بالفندق الذي يقيم به الفريق معسكره التدريبي المغلق بالإسماعيلية استعدادًا لمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بفريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس.

وخلال المحاضرة التي استمرت لما يقرب من 90 دقيقة استعرض طارق العشري مقتطفات لعدد من مباريات نهضة بركان الأخيرة بالدوري المغربي وخاصةً مباراتيه الأخيرتين أمام حسنية أغادير وسريع وادي زم واللتين انتهيتا بالتعادل 1/1 ، 0/0 على الترتيب، حيث وضح طارق العشري للاعبيه أبرز الإيجابيات والسلبيات التي طرأت خلال المباراتين على أداء فريق نهضة بركان والذي يحتل حالياً المركز الثاني بالدوري المغربي برصيد 32 نقطة متخلفا بنقطة واحدة عن الوداد البيضاوي صاحب الصدارة وذلك بعد مرور سبعة عشر أسبوعا من الدوري.

وتعلن إدارة المصري عن بدء توزيع الدعوات المجانية لحضور نهضة بركان وذلك عبر المنفذ الموجود خلف المدرج البحري للاستاد على النحو التالي:

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أولا: أعضاء الجمعية العمومية المجددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019:

يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب كارنيه العضوية.

ثانيا: جماهير النادي المصري من غير أعضاء الجمعية العمومية:

يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب صورة البطاقة الشخصية.