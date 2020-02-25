شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحدد موعد توزيع دعوات مباراة نهضة بركان في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
أولا: أعضاء الجمعية العمومية المجددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019 :
يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب كارنيه العضوية.
ثانيا: جماهير النادي المصري من غير أعضاء الجمعية العمومية:
يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب صورة البطاقة الشخصية.
ويواصل المصري تدريباته فى معسكره المغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراة نهضة بركان المغربى وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى:
فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إيهاب العايدي.
فى خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.
فى خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا.
فى خط الهجوم: محمود وادى، أوستين أموتو.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يحدد موعد توزيع دعوات مباراة نهضة بركان في الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.