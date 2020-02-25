اخبار الرياضه

المصري يحدد موعد توزيع دعوات مباراة نهضة بركان في الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحدد موعد توزيع دعوات مباراة نهضة بركان في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن إدارة النادي المصري عن بدء توزيع الدعوات المجانية لحضور مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس وذلك عبر  المنفذ الموجود خلف المدرج البحري للاستاد على النحو التالي: 

 

أولا: أعضاء الجمعية العمومية المجددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019 : 

يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب كارنيه العضوية.

 

ثانيا: جماهير النادي المصري من غير أعضاء الجمعية العمومية: 

Advertisements

 

يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب صورة البطاقة الشخصية.

ويواصل المصري تدريباته فى معسكره المغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراة نهضة بركان المغربى وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إيهاب العايدي.
فى خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.
فى خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل ""، أيمن ندا.
فى خط الهجوم: محمود وادى، أوستين أموتو.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يحدد موعد توزيع دعوات مباراة نهضة بركان في الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا