المصري يحدد موعد توزيع دعوات مباراة نهضة بركان في الكونفدرالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن إدارة النادي المصري عن بدء توزيع الدعوات المجانية لحضور مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس وذلك عبر المنفذ الموجود خلف المدرج البحري للاستاد على النحو التالي:

أولا: أعضاء الجمعية العمومية المجددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019 :

يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب كارنيه العضوية.

ثانيا: جماهير النادي المصري من غير أعضاء الجمعية العمومية:

يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب صورة البطاقة الشخصية.

ويواصل المصري تدريباته فى معسكره المغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراة نهضة بركان المغربى وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إيهاب العايدي.

فى خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.

فى خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا.

فى خط الهجوم: محمود وادى، أوستين أموتو.