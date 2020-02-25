حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يترقب خصم 6 نقاط من الزمالك وتحمل غرامة البث والرعاة وإيجار الاستاد. الأهلي يترقب خصم 6 نقاط من الزمالك وتحمل غرامة البث والرعاة وإيجار الاستاد اتحاد الكرة يناقش أزمة مباراة القمة فى حضور مسئولة الفيفا الحكم الليتواني يسلم تقريره لاتحاد الكرة قبل العودة لبلاده جلسة بين عبد الحفيظ والشحات على هامش مران الأهلي فتوى طبية تعيد رمضان صبحي لحسابات فايلر فى مباريات الأهلي Advertisements مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لن يتم خصم أى نقاط من الفريق بعد أحداث القمة الزمالك يطمئن على عبد الشافى وجمعة.. وجلسة تحفيزية من كارتيرون وشيكا تدريبات تأهيلية لحازم وطارق وأوباما استعدادا لمواجهة الترجي مدافع الزمالك يبدأ المرحلة الأخيرة للتعافى من إصابة الخلفية

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