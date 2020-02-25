شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ خطواته القانونية للحفاظ على حقوقه فى أحداث السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية، ظهر اليوم، للحفاظ على حقوق النادى تجاه القرارات التى صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى فاز فيها الأبيض بركلات الجزاء وجرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي.

وتقدم النادى بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التى جاءت جائرةً بحق لاعبى الأهلى، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادى الأهلى بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم فى أوقات مختلفة.. تضمنت مذكرة الأهلى كل الأسانيد التى تتفق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبى الأهلى لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادى سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة فى المواقف المتشابهة، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل فى الوسط الرياضى خلال الفترة الماضية.

ويترقّب مسئولو النادى الأهلي قرارات اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة المثيرة أمس، الإثنين، خاصة أنها خطفت الأنظار والاهتمام من الجميع فى الشارع الكروى المصرى وربما العالمى، بعدما انسحب الزمالك من المباراة ولم يحضر لأرض الملعب لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بينهما، والتى كان مُقرراً إقامتها باستاد القاهرة فى مشهد غير حضارى أثار غضب واستياء الملايين من مُتابعة الساحرة المستديرة.

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وينتظر الأهلى توقيع عقوبات ضد الزمالك حسب اللائحة بسبب مشهد الانسحاب، خاصة أن مسئولى القلعة البيضاء تعمّدوا عدم الحضور للاستاذ حسبما ذكر اتحاد الكرة فى بيانه بأنه لا يوجد ما يعيق وصول الفريقين للملعب، بدليل وصول الأهلى وطاقم التحكيم استاد القاهرة، ويترقب الأهلى خصم 6 نقاط من الزمالك بواقع 3 نقاط لعدم حضوره مباراة الأمس، بجانب 3 نقاط نتيجة الانسحاب وهو ما تُقره لوائح اتحاد الكرة المصرى بجانب تغريم الأبيض 200 ألف جنيه.

كما يُطالب الأهلى بتحمّل الزمالك تكاليف إقامة الأحمر فى فندق الإقامة بجانب إيجار استاد القاهرة ( 200 ألف جنيه) لاستضافة المباراة، وكذلك تحمّل غرامة الرعاة والبث الفضائى لعدم إقامة المباراة، حسب ما تؤكده لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وكانت المباراة قد تم إلغاؤها لعدم حضور فريق الزمالك بعدما تم تأخير انطلاق المباراة 60 دقيقة لتنطلق فى الثامنة والنصف بدلاً من السابعة والنصف، حيث تأخر وصول الأهلى وطاقم التحكيم بسبب الأمطار، وبعد مرور 20 دقيقة أعلن الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا إلغاء المباراة لانسحاب الزمالك.