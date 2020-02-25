شكرا لقرائتكم خبر عن كريم البربري يتألق فى منافسات بطولة سموحة لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة سموحة للاسكواش، المقامة على ملاعب النادى السكندرى خلال الفترة بين 24 فبراير الجارى وحتى الثامن والعشرين من نفس الشهر، منافسة قوية بين اللاعبين، حيث تألقت أكثر من موهبة صاعدة خاصة فى منافسات الذكور، واستطاع كريم البربرى أن يتخطى دور الـ 32 بعد الفوز فى مباراة قوية على منافسه روجير بدور بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 13-11.

ومن المقرر أن يواجه البربرى نظيره يحيى النوسانى فى دور الـ 16 فى لقاء قوى بين الثنائى الصاعد، خاصة أن البربرى يقدم مستوى متميزا منذ انطلاق الموسم الجارى، وفى ذات السياق تأهل أيضا كل من: العراقى حسنين دحيل، زياد إبراهيم، سيف الشناوى، محمد مصطفى، أحمد صبحى، محمد مسعد ومحمد ناصر، وفى منافسات الفتيات تأهلت كل من: نور هيكل، حبيبة الدفراوى، هنا اسماعيل، سلمى الألفى، منة وليد، نادين قطب، ناردين جراس، ملاك كمال ولينا طمان.

ومنذ انطلاق الموسم الحالى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.