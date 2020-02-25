شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يصرفون مكافأة الفوز على الترجى فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف لاعبو الزمالك والجهاز الفني اليوم، الثلاثاء، مكافأة الفوز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي مؤخراً، في اللقاء الذي جمعهما بقطر، فيما وعد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لاعبى الفريق بصرف مكافآت الفوز ببطولة السوبر المحلى يوم الأحد المقبل عقب التتويج باللقب، والفوز على الأهلى بركلات الجزاء بالمباراة التي جمعتهم في الإمارات.

وتحدث لاعبو الفريق مع مرتضى منصور خلال الجلسة التي جمعتهم اليوم قبل انطلاق التدريبات استعدادا لمباراة الترجى التونسى الجمعة المقبل بالقاهرة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، وطالبوا بزيادة مكافأة مباراة السوبر المحلى عن السوبر الأفريقى، وصرف باقى مستحقاتهم المالية المتأخرة.

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واطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على حالة ثنائى الفريق عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى، بسبب الشعور ببعض الإجهاد العضلى بعد لقاء السوبر المصرى، وخضعا على إثره لبرنامج تأهيلى، ويشارك الثنائى فى التدريبات الجماعية المقامة حالياً بشكل طبيعى وقوى مع باقى اللاعبين.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادى، وتحدث معهم عن الفترة القادمة المهمة فى مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة فى لقاء الترجى التونسى الجمعة المقبل بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما تحدث شيكابالا قائد الفريق مع زملائه عن ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية فى ظل خوض مواجهه مهمه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وشدد لهم على ضرورة التحلى بالإصرار والعزيمة للفوز على الترجى التونسى والتأهل لنصف نهائى البطولة.

واعتذرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عن المشهد الذى خرجت به مباراة القمة بين الأهلى والزمالك باستاد القاهرة، بعدما غاب الفريق الأبيض عن الحضور ما تسبب فى إلغاء المباراة بصافرة من حكم المباراة الليتوانى.. وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه إنه سيتم تطبيق اللائحة بعدما تبين أن الزمالك تعمد الغياب وأن ظروف الطقس والأمطار لم تعقه عن الوصول.