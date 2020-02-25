"العقوبات جائرة".. أولى خطوات الأهلي القانونية بعد أحداث السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بدأ أولى خطواته القانونية للحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك يوم الخميس الماضي.

وكان الزمالك تُوج بلقب السوبر بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح (4-3) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا حتى نهاية الموسم الجاري، بجانب الثنائي ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين.

وأفاد الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تقدم النادي بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبي الأهلي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادي الأهلي بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة".

وأضاف: "تضمنت مذكرة الأهلي كل الأسانيد التي تتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبي الأهلي لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادي سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة في المواقف المتشابهة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية".