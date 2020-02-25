مصدر في اتحاد الكرة لمصراوي: سلمنا "فيفا" تقريره الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، إن اتحاد الكرة، قام برفع التقرير الدوري عن إدارة الجبلاية خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وأضاف مصدر رفع ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن التقرير الذي تم تسليمه إلى سارة ساليمون مندوبة فيفا المسؤولة عن استلام التقارير، تضمن كل ما جاء من أحداث خلال الفترة الماضية في البطولات المحلية المصرية.

وأوضح، أن تقرير اتحاد الكرة تضمن أحداث مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات، إلى جانب العقوبات التي وُقعت على الأهلي والزمالك من جانب لجنة الانضباط.

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وجاء ضمن التقرير المسلم إلى "فيفا" ما حدث في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي شهدت عدم تواجد الأبيض في استاد القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن مسؤولي لجنة اتحاد الكرة قاموا بتجميع عدد من التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضدهم خلال الأيام الماضية، لتُرفق مع التقرير.

ومن المقرر أن يتم تحويل مرفقات التقرير التي تتضمن تصريحات لرئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة، إلى لجنة القيم بالاتحاد الدولي "فيفا" لبحثها.