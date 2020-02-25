مباشر دوري الأبطال.. نابولي 0-1 برشلونة.. تشيلسي 0-0 بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمواجهات اليوم الثالث لذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يلتقي نابولي الإيطالي ببرشلونة الإسباني، ويلعب تشيلسي الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

- نابولي 1-0 برشلونة:

افتتح نابولي باب التسجيل بعد مرور نصف ساعة من المباراة من تسديدة رائعة أطلقها دريس ميرتنز لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لمرمى برشلونة، ولم يحرك لها الحارس تير شتيجن ساكنا.

تشكيل نابولي: أوسبينا، دي لورينزو، مانولاس، ماكسيموفيتش، ماريو روي، فابيان رويز، ديمي، زييلينسكي، كاييخون، ميرتنز، إنسيني.

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تشكيل برشلونة: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، فيربو، دي يونج، بوسكتس، فيدال، راكيتيتش، ميسي، جريزمان.

- تشيلسي 0-0 بايرن:

تشكيل تشيلسي: كاباييرو، جيمس، أزبيليكويتا، كريستينسين، روديجير، ألونسو، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، مونت، جيرو.

تشكيل بايرن: نوير، بافارد، بواتينج، دافيز، ألابا، كيميتش، تياجو، جنابري، مولر، كومان، ليفاندوفسكي.