زيدان يلمح إلى غياب هازارد حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

المح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء لإمكانية غياب جناحه البلجيكي الدولي إدين هازارد عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وقال زيدان "لا أعرف ما إذا كان الموسم قد انتهى بالنسبة له، لكن أتمنى عدم حدوث ذلك".

وأضاف "لا أعرف إذا كان في حاجة لجراحة، أشعر بأنه غير سعيد لما آلت اليه الأمور".

وختم المدرب الفرنسي بالقول "من المهم أن يواصل التحلي بالإيجابية بالتأكيد الأمر صعب، هي لحظة سيئة ولن تكون سهلة".

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ويغيب الجناح هازارد عن صفوف ريال مدريد لفترة جديدة بعد تعرضه لإصابة بشرخ في شظية قصبة الساق.

وعاد هازارد للملاعب الاسبوع الماضي بعد الابتعاد عن فريقه لثلاثة أشهر بسبب إصابة بكسر جزئي في الكاحل لكنه عانى من تجدد الإصابة خلال المباراة التي خسرها النادي الملكي بهدف دون رد على ملعب ليفانتي مساء السبت بالدوري الإسباني.

وجرى نقل هازارد خارج الملعب عقب تعرضه للإصابة تزامنا مع تراجع الريال للمركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر الجديد برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل، والتي تأتي بعد المباراة المرتقبة للنادي الملكي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

وذكر ريال مدريد في بيانه "بعد الفحوص التي جرت بواسطة قسم الخدمات العلاجية في ريال مدريد، فإنه تم تشخيص حالة لاعبنا إدين هازارد بأنها شرخ في شظية قصبة الساق اليمنى".

ورجحت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن يغيب هازارد لفترة طويلة في موسم أول كارثي للاعب البلجيكي بعد انتقاله للريال قادما من تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.