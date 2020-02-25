ننشر تفاصيل تقرير حكم قمة الأهلي والزمالك

تنشر "الوفد"، تفاصيل تقرير الحكم الليتواني الذي كان مكلفا بإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك أمس بمؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

وتتضمن التقرير أن الزمالك لم يحضر وان الحكم أجل اللقاء ساعة كاملة لحين حضور الفريق ثم

انتظر ٢٠ دقيقة وفق اللائحة قبل أن يقرر إلغاء المباراة.

وتطرق الحكم في تقريره إلى أن الأحوال الجوية كانت تشهد هطول أمطار بغزارة لكنها لم تؤثر في

حالة أرضية الملعب.

وكانت مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقرر إقامتها مساء أمس الاثنين، قد ألغيت بسبب عدم حضور حافلة الزمالك، واحتسبت نتيجة اللقاء لصالح الأهلي، بعد أن تأجلت ساعة ثم انتظر ٢٠ دقيقة وفق اللائحة قبل أن يقرر إلغاء المباراة.