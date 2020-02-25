جوارديولا: سنواجه ملوك دوري أبطال أوروبا

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة فريقه أمام ريال مدريد، المقرر لها، غدًا الأربعاء، عن مدى أهمية هذا اللقاء بالنسبه له بشكل خاص ولفريقه.
قال جوارديولا في تصريحاته: "أنه أختبار حقيقي بالنسبة لنا، فنحن سنواجه ملوك مسابقة دوري أبطال أوروبا، أتمنى أن يبذل اللاعبين
وأضاف جوارديولا: "أنا سعيد بالذهاب بالفريق إلي ملعب البيرنابيو لكي نعرض شخصيتنا الحالية أمام جماهير الملكي، وأتمني أن نقاتل حتي النهاية في البطولة للفوز بها، وأنا أعتقد أنه إذا عملنا على تحقيق هذا الحلم سنستطيع الفوز علي الفريق الكبري في دوري الأبطال".
الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفًا ثقيلا علي نظيره ريال مدريد غدً الأربعاء في تمام العاشرة مساء علي ملعب سانتيجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي، في مباراة اللذهاب بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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