فيروس كورونا يهدد جماهير يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا

يستعد نادي أولمبيك ليون الفرنسي لاستضافة يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي ستجمع بينهما في العاشرة مساء غد الأربعاء، على ملعب جوربام ستاديوم بفرنسا، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت السلطات الفرنسية ونادى ليون قد حرصا على إخبار مسؤلي يوفنتوس أنه لن تكون هناك أى قيود على سفر المشجعين إلى فرنسا من أجل حضور المباراة، بالرغم من تفشى فيروس كورونا القاتل في إيطاليا.

جاء ذلك في حين أن الأحداث الرياضية في مدينة بييمونتي، محظورة بسبب تفشي فيروس

كورونا، وتتساءل السلطات الفرنسية عن سبب سفر 3000 من مشجعي يوفنتوس إلى ليون.

وتعد بييمونتي وهي المنطقة التي تضم تورينو واحدة من عدة مناطق في شمال إيطاليا قد طلبت إغلاق الأحداث العامة الكبيرة، مع إعلان أن مباراة الأحد في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ستقام بدون جمهور.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن السلطات في فرنسا لم تطلب حتى الآن أي ضوابط أو قيود إضافية على 3000 من مشجعي

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يوفنتوس المتوقع أن يتوجهوا إلى ليون، لتشجيع السيدة العجوز أمام الفريق الفرنسي.

ويمكن اعتبار ذلك أمرًا مربكًا، باعتبار تورينو من المناطق الخاضعة للحجر الصحي في إيطاليا، وأفادت التقارير أن عمدتي ميزيو و ديسين-شاربيو، وهما مدينتان قريبتان من ملعب ليون، قد طلبتا منع الجمهور من المسافرين من تورينو.

يذكر أنه تم الإعلان عن ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا من 7 إلى 10أشخاص، جميعهم إما من كبار السن أو يعانون من مشاكل صحية.

يوفنتوس وليون بدوري الأبطال

ويبحث ليون عن إنهاء نتائجه السلبية بشكل عام أمام الأندية الإيطالية ويوفنتوس بشكل خاص، فيما يسعى فريق السيدة العجوز إلى كسب نتيجة جيدة قبل لقاء العودة في مارس المقبل.