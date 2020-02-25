انطلاق دوري الرجبي للرجال وسيدات الجمعة المقبل

تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الأسبوع الخامس للدوري المصري للرجبي رجال، والجولة الرابعة للسيدات بالجامعة الأمريكية بالتجامع الخامس.
حيث تنطلق المباريات السيدات في الساعه 12 ظهرًا، علي أن تقام مباريات الرجل عقبها حيث تحمل المواجهةالأول بين الجامعة الامريكية امام الاسكندرية والتي تقام في الساعه الثانية والنصف عصرًا، ثم تقام مباراة القاهره وأيجيلز في الرابعة والنصف مساءً.
ويحتل فريق الجامعة الامريكية المركزالأول في ترتيب الرجال، فيما ياتي فريق الاسكندرية في المركز الثاني والقاهره في الثالث والرابع ايجيلز .
كما يتصدر فريق الجامعة الامريكية جدول الترتيب في السيدات وياتي في المركز الثاني ترانسفورما بانثرز ،وفي الثالث الاسكندرية ،وفي الرابع القاهره ،وياتي في المركز الخامس الجامعة الامريكية ب.
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