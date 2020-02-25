لاعب بايرن ميونيخ عن ليفاندوفسكي: لا يتوقف عن التسجيل

أثنى سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ الألماني، بـزميله روبرت ليفاندوسكي مهاجم الفريق البافاري، وقدراته التهديفية بشكل مٌستمر.

وأضاف جنابري في تصريحات صحفية:" ليفاندوفسكي لاعب مذهل ورائع، هو هادئ جدًا، عندما تأتي له فرصة واحدة أو أثنين،

يسجل واحدة منهما، هو مميز، ويستطيع تسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع:" هو يقدم في هذا الموسم مستويات رائعة، وهو في حالة مذهلة، أرفع له قبعتي".

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ونجح المهاجم صاحب الـ31 عامًا بتسجيل 10 أهداف خلال مشاركته في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، بينام سجل 25 هدفًا في صدارة الدوري الألماني، خلال مشاركته في 23 مباراة، وصنع 3 أهداف.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة تشيلسي، بعد قليل، على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.