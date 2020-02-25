تشكيل بايرن ميونيخ أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، عن تشكيل فريقه أمام تشيلسي، التي ستنطلق الساعة الـ10 مساءً، على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن ذهاب دور الـ16 من "ستافورد بريدج"، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا جاء تشكيل الفريق البافاري لمباراة اليوم كالتالي: في حرسة المرمى: مانويل نوير Advertisements في الدفاع: ألفونسو دافيز، دافيد ألابا، جيرمي بواتينج، بينجامين بافارد في الوسط: تياجو ألكانترا، كوشوا كيميتش، توماس مولر في الهجوم: سيرجي جنابري، روبرت ليفاندوسكي، كينجسلي كومان

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