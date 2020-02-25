لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل البلوز كالتالي:- في حراسة المرمي: كابييرو. الدفاع: كريستينسن –أزبيليكويتا – رودريجو . Advertisements الوسط: جايمس – جورجيهو – كوفاسيتش – ألونسو. الهجوم: ماوسون مونت – باركلي – جيرو. ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الأن برصيد 44 نقطة بعد أن خاض، 27 جولة بالبريميرليج.

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