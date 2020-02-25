ميسي يقود هجوم برشلونة لمواجهة نابولي بدوري الأبطال

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:- في حراسة المرمي: تير شتيجين. الدفاع: نيلسون سيميدو – بيكيه – أوتيتي – جونيور فيربو. Advertisements الوسط : راكيتيتش – دي يونج – فيدال. يونج – فيدال. الهجوم: ليونيل ميسي – جريزمان – سيرجيو روبيرتو. والجدير بالذكر أن بلاشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حتي الأن برصيد 55 نقطة بعد أن خاض 25 لقاء في البطولة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يأتي في الوصافة برصيد 53.

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