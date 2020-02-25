برشلونة أمام ورطة للتوقيع مع ماني بسبب عقد كوتينيو

يبدو أن نادي برشلونة سوف يكون مضطرًا لرؤية غريمه ريال مدريد، يتنافس وحده في صفقة التوقيع مع جناح ليفربول “ساديو ماني”، خلال صيف 2020.

وربطت الصحافة الإسبانية عملاقي إسبانيا بضم أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019، ولكن هناك صعوبات تقف حائلاً أمام دخول برشلونة في مفاوضات مع إدارة الريدز.

وتحدثت صحيفة “ميرور” عن تلك العقبات، قائلة أن عقد انضمام “كوتينيو” إلى البلاوجرانا في شتاء 2018، كان به بعض البنود التي تتعلق بمحاولة شراء عملاق إسبانيا لأي لاعب من داخل ملعب الأنفيلد روود.

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وستكون إدارة برشلونة وفق البند المتفق وموقع عليه، مطالبة بدفع مبلغًا قيمته 90 مليون جنيه استرليني إضافي على سعر أي لاعب في ليفربول في سوق الانتقالات.

وفي حالة ما أراد البارسا التعاقد مع السنغالي على سبيل المثال، سوف يقدم مقابله 225 مليون جنيه استرليني، حتى توفق إدارة ليفربول على بيعه، خاصة أن قميته في سوق الانتقالات تتراوح بين 150 و160 مليون جنيه استرليني.

واشترى نادي برشلونة في شهر يناير من عام 2018، صانع ألعاب ليفربول “فيليب كوتينيو” بمبلغ قيمته 145 مليون جنيه استرليني، مقسم على حوافز وإضافات.