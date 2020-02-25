اونلاين | يلا online مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ كورة لايف بث مباشر مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ رابط yalla kora

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Yalla kora، تابع مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي اليوم، عندما يحل بايرن ميونخ ضيفاً على ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة مرتقبة من العيار الثقيل بين الفريقين.

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Kora star، تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثامنة بتوقيت جرينتش، التاسعة بتوقيت تونس والجزائر.