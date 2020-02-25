اونلاين | بث مباشر plus مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ yallakora مشاهدة مباراة تشيلسي لايف chelsea مشاهدة كورة جول هدف hd

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بث مباشر يلا شوت يحل نادي بايرن ميونخ KORA STAR ضيفاً ثقيلا على نظيره تشيلسي، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر KORA GOAL من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة تشيلسي عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة تشيلسي KORA LIVE ضد نظيره بايرن ميونخ اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة تشيلسي YALLA SHOOT ضد نظيره بايرن ميونخ على قناة BEIN SPORTS HD 2.

بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد نظيره بايرن ميونخ اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد نظيره بايرن ميونخ اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى : نوير.

خط الدفاع : هيرنانديز , ألابا , بافارد , بواتينج

خط الوسط : كيمينج , الكانرا , مولر

خط الهجوم : كومان , جنابرى , ليفاندوسكى.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى : كاباييرو

خط الدفاع : أزبيليكويتا , رويديغير , كريستينسن , ريس جايمس

خط الوسط : كوافاتشتش , ماونت , جورجينهو , باركلي

خط الهجوم : ويليام , باتشواى.تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2