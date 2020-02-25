اونلاين | يلا شووت رابط بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم 25/2/2020 في دوري أبطال أوروبا

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YALLA SHOOT يشهد ملعب سان باولو بمدينة نابولي مباراة من العيار الثقيل بين نابولي وضيفه برشلونة في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث من المنتظر أن تكون المواجهة في قمة الإثارة بين نابولي وضيفه برشلونة.

KORA ONLINE، يمكنكم متابعة مباراة برشلونة ونابولي اليوم في التوقيتات التالية: 22:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة وعمان وبيروت والكويت والدوحة، 00:00 بتوقت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت الجزائر وتونس والدار البيضاء، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.