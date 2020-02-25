اونلاين | يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

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بث مباشر يلا شوت يستضيف نادي نابولي الإيطالي KORA STAR نظيره فريق برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر KORA GOAL من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة برشلونة KORA LIVE ضد نظيره نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة برشلونة YALLA SHOOT ضد نظيره نابولي عبر قناة Bein Sport hd 1.

بث مباشر لمباراة برشلونة ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة ضد نظيره نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد نظيره نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي :

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ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، فيربو.

خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: أنسو فاتي، ميسي، جريزمان.

تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: ماريو روي، ماكسيموفيتش، مانولاس، دي لورينزو.

خط الوسط: دييجو ديم، زيلينسكي، فبيان رويز.

خط الهجوم: كاييخون، لورينزو إنسيني، مارتينز.