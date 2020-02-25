اونلاين | كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة bein بدون تقطيع

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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق نابولي الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 25 فبراير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق نابولي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

كورة أونلاين وحقق فريق برشلونة فوزا عريضا على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإسباني YALA LIVE بينما فاز فريق نابولي بالمباراة الماضية في الدوري الايطالي بصعوبة على فريق بريشيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير BEIN MATSH.

جول كورة ويعد فريق ليفربول هو بطل نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية بعدما فاز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء KOORA LIVE ويسعى فريق برشلونة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2015 وهو آخر لقب حققه الفريق الكتالوني خلال تلك البطولة COOL KOORA برشلونة ضد نابولي الإيطالي BARCELONA VS NAPOLI.