رياضة | بعد وفاة مبارك.. الاسكواش الرياضة المفضلة للرئيس الأسبق وإنجازات كبيرة لمنتخب مصر فى عهده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة مبارك.. الاسكواش الرياضة المفضلة للرئيس الأسبق وإنجازات كبيرة لمنتخب مصر فى عهده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز ال 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان الرئيس الأسبق لمصر رياضيًا ويحب ممارسة الرياضة، ودائمًا حريص على ذلك، خاصة لعبة الإسكواش والتى كانت من الألعاب المفضلة فى حياته، حسبما أشارت تقارير صحفية من قبل إنه كان يواظب على ممارستها بإستمرار.

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كما دعم مبارك الألعاب الرياضية بكافة أنشطتها وكان أول رئيس مصري يحضر لإستقبال منتخب مصر الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998، وأيضًا حضوره لمقصورة ستاد القاهرة الدولى عام 2006 عندما توُج الفراعنة بلقب كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر.

وتولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حكم مصر منذ عام 1981 وحتي عام 2011 وشهدت تلك الفترة طفرة رياضية كبري فى الرياضة المصرية خاصة كرة القدم.

وشهدت فترة رئاسة مبارك لمصر تأهل المنتخب الوطني الأول لبطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عام 1990، وشهدت تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 5 مرات أعوام 1998,1986, 2006، 2008, 2010.