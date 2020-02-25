رياضة | تشكيل تشيلسي الرسمي ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي الرسمي ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كاباييرو.

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خط الدفاع : جيمس - ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - ماركوس الونسو.

خط الوسط : جورجينهو - كوفاسيتش - ماونت - ويليان.

خط الهجوم : اولفيه جيرو.

وحقق فريق تشيلسي انتصارا ثمينا على حساب فريق توتنهام هوتسبير بديربي لندن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج منذ أيام قليلة.