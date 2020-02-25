رياضة | تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير.

Advertisements

خط الدفاع : بافارد - بواتينج - ديفيد الابا - ديفيز.

خط الوسط : كيميتش - كومان - جنابري - ألكانتارا.

خط الهجوم : توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح فريق بايرن ميونيخ في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بادربورن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الآليانز ارينا معقل الفريق البافاري في الدوري الألماني.