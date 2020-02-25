رياضة | كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي (مفاجأت)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي (مفاجأت) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - اومتيتي - فيربو

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خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج - راكتيتش

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق نابولي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وحقق فريق برشلونة فوزا عريضا على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.