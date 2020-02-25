رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020 ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا Barcelona vs. Napoli: Champions League live stream

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020 ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا Barcelona vs. Napoli: Champions League live stream والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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* مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي :

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

- أما نابولي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

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حارس المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - كونستانتينوس مانولاس - خاليدو كوليبالي - ماريو روي

خط الوسط: آلان، فابيان رويز - ستانيسلاف لوبوتكا

خط الهجوم: لورينزو إنسيني - أركاديوز ميليك - دريس ميرتينز

* بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي :

بث مباشر برشلونة ونابولي كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة ونابولي بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة ونابولي بدون تقطيع، حيث يسعى برشلونة بقيادة الإسباني كيكي سيتيين إلى مصالحة جماهير برشلونة وتعديل أوضاع الفريق التي تدهورت مؤخرًا نتج عنها خسارة برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد والهبوط للمركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، يسعى نابولي الذي يقوده جاتوزو أسطورة ميلان الإيطالي السابق الذي ايتعاد صحوة الفريق الذي ظهر بشكل جيد في الدوري الإيطالي مؤخرًا لخطف الفوز لمصالحة الجماهير وإعطاء دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة.

* مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر :

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر برشلونة، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة برشلونة ونابولي، وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر :

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تنطلق مباراة برشلونة ونابولي بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم