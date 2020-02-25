رياضة | أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على عقد جلسة مع مع لاعبي الفريق الأبيض، اليوم الثلاثاء، تحدث خلالها عن أهمية مباراة الترجي التونسي المقبلة.

وحفز رئيس الزمالك لاعبيه، وطالبهم بعدم التركيز في الأحداث التي صاحبت مباراة القمة، التي كانت مقررة أمس، مؤكدا عدم تعرض فريقه لخصم أي نقاط.

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وأكد مرتضى، على أهمية موقعة الترجي، وضرورة الفوز بها، لمواصلة المشوار الإفريقي بنجاح وحصد اللقب القاري.

ويلتقي الزمالك ضيفه الترجي، في السادسة مساء الجمعة، لحساب ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال الإفريقي، في استاد القاهرة.